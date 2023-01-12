Sıfırıncı Gün 4. Bölüm fragmanı izle: Benim annem ölmedi, öldürüldü!

Sıfırıncı Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin yeni bölümü ardından yanıt aramaya başladı. TV8 ile yeni bölüm fragmanı yayında. Yeni dizi her hafta Çarşamba günü devam ediyor. Sıfırıncı Gün 4. Bölüm fragmanı izle ekranı paylaşıldı. İşte, gelecek hafta olacaklar ve Sıfırıncı Gün fragmanı…

Sıfırıncı Gün 4. Bölüm fragmanı izle linki paylaşıldı. Operasyon ekibi intikam planına devam ediyor. Sıfırıncı Gün yeni bölüm izle ekranı TV8 ile yayında. Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı dizi heyecanlı bir hikayeye odaklanıyor. İşte, Sıfırıncı Gün fragmanı izle…