Video Spor Ernest Muçi: "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi" | Video
Ernest Muçi:

Ernest Muçi: "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi" | Video

20.02.2024 | 06:03

Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, Konyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı ekipte oynamanın kendisi için hayal niteliğinde olduğunu dile getirerek, “Hücum hattında her pozisyonda oynayabilirim” dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Ernest Muçi, karşılşamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının karşısında sahaya çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Muçi, "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi. Sahamızda, taraftarımızın önünde bu maçı oynamak benim için bir gurur kaynağı. Bu stadyumda ilk maçımı oynadım. Devamını oynamak için de sabırsızlanıyorum. Bugün rakibimiz karşısında müsabakayı galip tamamladığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

"HÜCUM HATTINDA HER POZİSYONDA OYNAYABİLİRİM"
Teknik direktör Fernando Santos'un vereceği göreve göre hücum hattında her bölgede oynayabileceğini söyleyen Ernest Muçi, "Hücum hattında her pozisyonda oynayabilirim. Tabiki sahada takımım için savunmaya da yardım edeceğim ve elimden geleni yapacağım fakat hücumda her bölgede oynayabilirim. Takım olarak iyi yoldayız. Bu şekilde galibiyet almaya devam etmeliyiz. Sahamızda olduğumuz gibi deplasmanda da galip gelmeliyiz. Önemli maçlara çıkacağız. Bu performansımızı devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Genç oyuncu, boynundaki dövmesinin sorulması üzerine ise, "Benim için özel bir manası var. Bana özel bir durum. O yüzden dile getirmek istemiyorum" diyerek cevapladı.

Transfer süreci ile ilgili sorulan soruyu da cevaplayan genç oyuncu, "Bir gün öncesinde eski takımımdayken konudan haberdar oldum. Buraya geleceğimi saatler öncesinden öğrendim. Ama burada olmaktan dolayı mutluyum. Elde edeceğimiz başarılar için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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