Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından spor muhabirine yumruklu saldırı
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a bir şahıs tarafından yumruklu saldırı düzenlendi. Kaplan, aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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