Video Spor İstanbulspor - Fenerbahçe CANLI İZLE | İLK 11'LER
İstanbulspor - Fenerbahçe CANLI İZLE | İLK 11'LER

İstanbulspor - Fenerbahçe CANLI İZLE | İLK 11'LER

30.10.2022 | 09:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. 30 Ekim Pazar günü Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

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