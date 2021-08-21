20 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Sağlık Bakanlığı, 20 Ağustos koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Aşılama haritasında; Kastamonu ve Kırşehir'in düşük riskli iller arasında yer aldığı görüldü. Kayıplarımız var. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...