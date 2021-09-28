Acemi şoförün hatası pahalıya patladı! Çay içerken ölümden döndü

Eyüpsultan’ın eğimli yokuşuyla tanınan Bağlar Caddesi’nde elektrik hatlarında bakım onarım çalışması yapıldığı sırada adeta facidan döndüldü. Çalışma sırasında yaşadığı bir anlık panikle elektrik onarım aracının ayaklarını kaldıran acemi şoför, önce park halindeki başka bir araca vurdu ardından da adeta uçurum gibi duvarın üzerinde asılı kaldı. Bu esnada kazadan kaçmak isteyen Elif Göğüs isimli bir kadının ayak bileği kırıldı. İBB’ye defalarca şikayette bulunduklarını belirten mahalle sakinleri ise dik yokuşa önlem alınmamasına tepki gösterdi.