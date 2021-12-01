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OTOMATİK OYNAT
00:50
Başkan Erdoğan, El Nahyan ile görüştü 01.12.2021 | 20:08
01:17
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız'' 01.12.2021 | 14:39
05:58
31:55
30:37
Başkan Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şurası'nda önemli açıklamalar 01.12.2021 | 15:19
48:59
05:55
CHP’li Seçer’den yine hakaret "Buranın horozu sen misin?" 01.12.2021 | 11:03
09:58
02:48
01:30
Hava Durumu 01-12-2021 01.12.2021 | 08:00
34:58
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar 30.11.2021 | 17:41
03:42
05:32
Kalyon Enerji'den dev anlaşma! Kayapınar GES'e 312 Milyon dolarlık finansman 30.11.2021 | 12:21
41:52
00:36
SON DAKİKA: İzmir Urla'da 5,1'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 30.11.2021 | 09:27
01:30
Hava Durumu 30-11-2021 30.11.2021 | 08:00
00:36
Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama 30.11.2021 | 07:35
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Barbaros Şansal'dan Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na skandal ölüm tehdidi 29.11.2021 | 12:15
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde | Video 29.11.2021 | 10:40
Başkan Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.