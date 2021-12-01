Video Türkiye Başkan Erdoğan, El Nahyan ile görüştü
Başkan Erdoğan, El Nahyan ile görüştü

Başkan Erdoğan, El Nahyan ile görüştü

01.12.2021 | 20:08

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Başkan Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

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