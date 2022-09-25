Video Türkiye Başkan Erdoğan müjdelemişti: “İlk sevkiyat gerçekleşti” | Video
Başkan Erdoğan müjdelemişti: “İlk sevkiyat gerçekleşti” | Video

Başkan Erdoğan müjdelemişti: “İlk sevkiyat gerçekleşti” | Video

25.09.2022 | 10:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan müjdelemişti: “İlk sevkiyat gerçekleşti” | Video 04:05
Başkan Erdoğan müjdelemişti: “İlk sevkiyat gerçekleşti” | Video 25.09.2022 | 10:02
SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 05:00
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: TOKİ’de erken ödemeye yüzde 25 indirim! | Video 02:51
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: TOKİ’de erken ödemeye yüzde 25 indirim! | Video 22.09.2022 | 16:40
TOGG’da yeni gelişme! Geri sayım başladı | Video 02:55
TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı | Video 21.09.2022 | 10:51
Güney Kore Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan’ı ülkesine davet etti 01:44
Güney Kore Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etti 21.09.2022 | 01:53
Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü 02:24
Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü 19.09.2022 | 19:58
Adım adım sona doğru! Yerli otomobil Togg’dan merak uyandıran paylaşım 00:57
Adım adım sona doğru! Yerli otomobil Togg’dan merak uyandıran paylaşım 18.09.2022 | 18:21
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 6’lı masaya adaylık göndermesi! 49:53
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 6'lı masaya adaylık göndermesi! 18.09.2022 | 18:10
TOKİ’de ucuz konutun başvuruları sürerken Başkan Erdoğan’dan yeni müjde | Video 01:59
TOKİ'de ucuz konutun başvuruları sürerken Başkan Erdoğan'dan yeni müjde | Video 18.09.2022 | 11:21
SON DAKİKA! MİT’ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan PKK/YPG’li Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi 03:26
SON DAKİKA! MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'li Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi 18.09.2022 | 10:15
AFAD duyurdu: Erzurum’da 4.9 büyüklüğünde deprem 03:48
AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem 17.09.2022 | 00:22
Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü | Video 07:00
Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü | Video 15.09.2022 | 14:23
Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracını Türkiye geliştirdi | Video 00:50
Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracını Türkiye geliştirdi | Video 15.09.2022 | 12:21
İsmail Demir’den ’Marlin SİDA’ paylaşımı | Video 00:50
İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı | Video 15.09.2022 | 12:07
Bakan Kasapoğlu’ndan yurt açıklaması Sadece konaklama değil, aynı zamanda yaşam alanı | Video 07:44
Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması "Sadece konaklama değil, aynı zamanda yaşam alanı" | Video 14.09.2022 | 17:34
TOGG Arjantin’de kış testine girdi | Video 01:01
TOGG Arjantin'de kış testine girdi | Video 14.09.2022 | 17:32
Bakan Varank: TOGG’la yaptığımızı motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz | Video 06:18
Bakan Varank: "TOGG'la yaptığımızı motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz" | Video 14.09.2022 | 15:11
SSB Başkanı Demir: “Askerimizin 40 kg’a kadar yükünü yüzde 80 hafif hissettiren projemizi tamamladık” | Video 01:34
SSB Başkanı Demir: “Askerimizin 40 kg’a kadar yükünü yüzde 80 hafif hissettiren projemizi tamamladık” | Video 14.09.2022 | 14:43
TOKİ Sosyal Konut Projesi’ne rekor başvuru! Bakan Kurum başvuru detaylarını anlattı | Video 25:32
TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! Bakan Kurum başvuru detaylarını anlattı | Video 14.09.2022 | 13:04
Konut projesinde başvurular nasıl yapılacak? Şartlar neler? İşte cevaplar | Video 03:08
Konut projesinde başvurular nasıl yapılacak? Şartlar neler? İşte cevaplar | Video 14.09.2022 | 09:16

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yer alan, “Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisinde” üretilen uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan 2021 tarihinde, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası kampüsü içerisine kurulan Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisinin açılışını gerçekleştirmişti. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık uçak bombalarımızın mühimmatlarımızın füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Açılışını yaptığımız tesis sayesinde, ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık" ifadelerini kullanmıştı. Açılış sonrasında hızla üretim faaliyetlerinin başladığı tesiste uçak bombalarında ve yeni nesil mühimmatlarda kullanılan; RDX, HMX ve CMX gibi enerjetik malzemeler seri üretime başladı. Dünya üzerinde sadece sayılı ülkelerde bulunan tesiste üretilen enerjetik malzemelerle dolumu yapılan uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

TESİS YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER İLE DONATILDI
Uçak bombalarından, yeni nesil mühimmatların dolumunda füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan RDX, HMX, CMX gibi enerjetik malzemeler yurt dışından ithal ediliyordu. Türkiye'ye uygulanan gizli ve açık ambargolar nedeniyle bu ürünün temininde yaşanan sıkıntılar üzerine MKE, çözüm ortaklarıyla birlikte bir yıl gibi kısa bir sürede tamamen yerli ve milli teknolojilerle donatılmış üretim tesisi kurdu. Bu tesisle Türkiye, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu RDX, HMX ve CXM gibi patlayıcıları üretmeye başladı. Açılışı 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan tesiste üretilen enerjetik malzemelerle dolumu yapılan uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Tesis tamamen yerli ve milli ürünler ile donatıldı. El değmeden üretimin esas olduğu tesiste, otonom sistemlerin yanı sıra komuta kontrol merkezi ile de 7/24 denetim sağlanıyor. Açılışının üzerinden bir buçuk yıl gibi kısa bir süre geçmesine karşın adeta siparişlere yetişilemiyor. Dünyada sayılı tesislerde üretilen enerjetik malzemeler daha tesisten çıkmadan siparişler oluşturuluyor. Türkiye'nin bu alanda kısa süre içerisinde dünyada söz sahibi üreticiler arasında olması bekleniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA