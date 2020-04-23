Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan'da 100. Yıl Mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı 23 açıklaması ve paylaşımında "TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.