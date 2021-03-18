İstanbul'da feci kaza! Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

İstanbul Ümraniye'de seyir halinde olan bir beton mikser aracı ara sokağa giriş yaptığı esnada karşıdan karşıya geçmekte olan kadını fark etmeyerek altına aldı. Meydana gelen korkunç kazada genç kadının bacakları betron mikseri lastiklerinin altında sıkıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.