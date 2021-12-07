Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz

Vefat eden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın 2019 yılında katıldığı programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın programda yaptığı o açıklamalar; "Biz soykırıma uğramış bir milletiz. Kültür soykırımı. Hafızası gitmiş. Benim gözümde en büyük felaketi Bursa ve İstanbul yaşadı. Duyarlılık kalmadı. Alzaymır olmuş bir milletiz"