Video Türkiye Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz

07.12.2021 | 17:32

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Vefat eden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın 2019 yılında katıldığı programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın programda yaptığı o açıklamalar; "Biz soykırıma uğramış bir milletiz. Kültür soykırımı. Hafızası gitmiş. Benim gözümde en büyük felaketi Bursa ve İstanbul yaşadı. Duyarlılık kalmadı. Alzaymır olmuş bir milletiz"

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