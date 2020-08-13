Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki "CHP'nin takoz siyasetine rağmen..." | Video

Son dakika haberi... AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde Türkiye'nin başarılarına ve kazanımlarına dikkat çekerek "Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz siyasetine rağmen yaptık" dedi.