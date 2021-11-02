SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki 'CHP tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir.'
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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Taoplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'ye tepki göstererek 'CHP tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir' dedi.