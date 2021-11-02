Video Türkiye SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki 'CHP tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir.'
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki 'CHP tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir.'

SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki 'CHP tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir.'

02.11.2021 | 11:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli’den CHP’ye tepki ’CHP tezkereye hayır, PKK’ya evet demiştir.’ 09:55
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki 'CHP tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir.' 02.11.2021 | 11:23
Diyarbakır’da FETÖ’ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02:07
Diyarbakır'da FETÖ'ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02.11.2021 | 09:53
Hava Durumu 02-11-2021 01:30
Hava Durumu 02-11-2021 02.11.2021 | 08:00
MSB: “Ekim ayında 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir” | Video 08:18
MSB: “Ekim ayında 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir” | Video 01.11.2021 | 16:27
SON DAKİKA: ’Fotokapan’a yakalanan PKK’lı teröristler kamerada! SİHA ile etkisiz hale getirildiler 03:00
SON DAKİKA: 'Fotokapan'a yakalanan PKK'lı teröristler kamerada! SİHA ile etkisiz hale getirildiler 01.11.2021 | 11:12
EYT SON DAKİKA HABERLERİ | EYT’de 5 formül nasıl uygulanacak? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? 12:10
EYT SON DAKİKA HABERLERİ | EYT'de 5 formül nasıl uygulanacak? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? 01.11.2021 | 19:33
Hava Durumu 01-11-2021 01:30
Hava Durumu 01-11-2021 01.11.2021 | 08:00
MSB bu görüntülerle paylaştı! Komandolardan nefes kesen tatbikat | Video 00:27
MSB bu görüntülerle paylaştı! Komandolardan nefes kesen tatbikat | Video 31.10.2021 | 16:22
1915 Çanakkale Köprüsü’nde son 6 tabliye | Video 01:48
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son 6 tabliye | Video 31.10.2021 | 12:57
Hava Durumu 31-10-2021 01:30
Hava Durumu 31-10-2021 31.10.2021 | 08:00
Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasında 01:22
Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasında 31.10.2021 | 00:43
Başkan Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı 03:52
Başkan Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı 30.10.2021 | 22:05
Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihi belli oldu! İşte ele alınması beklenen konular 02:10
Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihi belli oldu! İşte ele alınması beklenen konular 30.10.2021 | 20:04
Başkan Erdoğan, Almanya’ya göçün 60. yılı için mesaj yayınladı 05:50
Başkan Erdoğan, Almanya'ya göçün 60. yılı için mesaj yayınladı 30.10.2021 | 19:38
Marmaris’te ‘yüzen ev’ ilgi odağı oldu 01:11
Marmaris’te ‘yüzen ev’ ilgi odağı oldu 30.10.2021 | 18:09
Başkan Erdoğan’dan pes peşe kritik görüşmeler! G20’de yoğun diplomasi trafiği 02:28
Başkan Erdoğan'dan pes peşe kritik görüşmeler! G20'de yoğun diplomasi trafiği 30.10.2021 | 18:09
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi’nden aile fotoğrafı çekimine katıldı 06:27
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nden aile fotoğrafı çekimine katıldı 30.10.2021 | 12:56
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Roma’da 01:53
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Roma'da 30.10.2021 | 11:54
SON DAKİKA: PKK’lı teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada 02:17
SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada 30.10.2021 | 11:22
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne zaman emekli olacak? 09:35
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne zaman emekli olacak? 30.10.2021 | 10:30

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Taoplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'ye tepki göstererek 'CHP tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir' dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA