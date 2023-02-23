Video Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tüyleri diken diken eden video "Önce Vatan!" | Video
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tüyleri diken diken eden video

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tüyleri diken diken eden video "Önce Vatan!" | Video

23.02.2023 | 15:28

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından "Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da “Önce Vatan” diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak!" notuyla paylaşılan video, izleyenler tarafından beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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