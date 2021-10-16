Tuzla Belediye Başkanı hem meclisi hem sosyal medyayı salladı! 'İBB uyku moduna geçti'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri öncesi Tuzla'da vatandaşlara vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmediğini ifade ederek sürekli bahaneler üretmesine sert eleştirilerde bulundu. İmamoğlu'nun seçildiği günden itibaren İBB'yi uyku modu'na aldığını ifade eden Başkan Yazıcı, enkaz edebiyatı yapılmasına da sert tepki göstererek, "Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı'nı üç yıl yaptı. 3 yılda Merkezi yönetim kaç defa parasını vermedi. Ama Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti çöpten, çukurdan, çamurdan hepsinden kendi gayreti ve çabası ile kurtardı. Bunları yaptı ki bu millet ülkenin başına getirdi" dedi.