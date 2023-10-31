10 kilogram sıvı metamfetamini “Su şişesine” koyan şahıs tutuklandı | Video 31.10.2023 | 10:10 Adana’da ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcısının evine yapılan operasyonda yakalanan şahıs tutuklandı. Şüphelinin evinde su şişelerinin içerisine konulmuş 10 kilo 150 gram sıvı metamfetamin ile 1 kilo 956 gram esrar çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, İzzedin E. isimli kişinin evinde yüklü miktar uyuşturucu olduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesindeki evine operasyon düzenlendi. Şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.Şüpheli İzzedin E.'in evinde yapılan arama çalışmalarında yüklü miktarda uyuşturucu çıktı. Polis evin içerisinde 10 kilo 150 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 956 gram esrar, 1539 uyuşturucu hap, 95,45 gram plaka esrar, 33,68 gram metamfetamin ve 5 sentetik ecza ele geçirdi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzzedin E., adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.