10 kilogram sıvı metamfetamini “Su şişesine” koyan şahıs tutuklandı | Video
Adana’da ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcısının evine yapılan operasyonda yakalanan şahıs tutuklandı. Şüphelinin evinde su şişelerinin içerisine konulmuş 10 kilo 150 gram sıvı metamfetamin ile 1 kilo 956 gram esrar çıktı.
"EVİNDEN ÇIKANLAR DUDAK UÇUKLATTI"
Şüpheli İzzedin E.'in evinde yapılan arama çalışmalarında yüklü miktarda uyuşturucu çıktı. Polis evin içerisinde 10 kilo 150 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 956 gram esrar, 1539 uyuşturucu hap, 95,45 gram plaka esrar, 33,68 gram metamfetamin ve 5 sentetik ecza ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzzedin E., adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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