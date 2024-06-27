10 milyar liralık devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 2. dalga: 10 gözaltı | Video
11 tutuklu sanığın bulunduğu Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Örgüt liderliğini Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli'nin yaptığı yapıda, bir önceki operasyonda tutuklana zanlılar arasında ünlü oyuncu Yusuf Atala da yer alıyordu. "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Vergi Usul Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, onbinlerce mağdur olduğu bulunuyor.
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