14 yaşındaki çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video
GAZİOSMANPAŞA'da 14 yaşındaki Fatih Aykut silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
"ÖLDÜRMÜŞLER "
Çevredeki bir fabrikada çalışan Taner Akçay, "Saat sabah 09.30 sıralarında arka tarafta sesler duyduk. Çıkıp baktığımızda ölen şahsın yanında 3 kişi vardı. Sırt üstü yatıyordu ölen kişi. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. İnceleme yaptıktan sonra alıp götürdüler. Olayın ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Çocuğu önceden öldürmüşler ama vücudu şişmişti. Çocuğun 14 yaşında olduğunu duyduk" dedi
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