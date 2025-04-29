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18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video

18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video

29.04.2025 | 13:32

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen ve sürücü ile 18 Rus uyruklu turistin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde virajı geçen midibüsün dönüş yapmayıp direk şarampole devrilmesi ve midibüsün içindeki turistleri kurtarma çalışmaları yer aldı. Kazayı duyup olay yerine gelen sürücünün annesi ise oğlunun fazla çalıştırıldığını ileri sürerek, "Eve geldiğinde ayaklarının ağrısından uyuyamıyor. Biraz işi az yazın, şoförü çok alın" dedi.

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Kaza, sabah 08.00 sıralarında Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Gündoğdu Yörük Mustafa Bey Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanından aldığı Rus turistleri Manavgat'ta bulunan otellere getirmekte olan Fatih K.'nin kullandığı 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, Kımışcı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Jan. Binbaşı Mustafa Deniz, yapılan çalışmaları olay yerinde takip etti.
Kazada yaralanan 18 Rusya vatandaşı ve midibüs şoförü araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

SÜRÜCÜNÜN ANNESİ İSYAN ETTİ
Oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen araç sürücüsünün annesi, oğlunun her gün saat 10'da işten geldiğini, ihtiyaç bile gidermeden saat 2'de yeniden işe çağrıldığını ileri sürerek, "Bu insaf mı. bulamıyoruz diyorsunuz. Eve geldiğinde ayaklarının ağrısından uyuyamıyor. Allah'tan korkun. Yapmayın bunu bu kadar. Biraz işi az yazın, şoförü çok alın. Şoför oldu diye ne oldu, onu da Allah yarattı" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı muz serasının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tur midibüsünün muz serasının yakınındaki virajı alırken hızlı olmadığı, virajı aldıktan sonra yoldan çıkarak şarampole muz serasının önüne devrildiği görüldü. Tur midibüsünün devrilmesi sırasında seranın önündeki tavuk kümesinin kapısında bulunan İsa Özden'in korkuyla kendisini seraya doğru attığı görülürken, tavukların korku içerisinde kümeslerden çıkmaya çalıştığı gözlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ayrıca kazazedelerin yardımına ilk olarak tur midibüsünün önünde gitmekte olan bir başka tur aracındaki şoför ve turistlerin koştuğu, olay yerine ekiplerin gelmesinin ardından araçtaki yaralıların sedyeye alınarak ambulanslara taşındıkları görüldü.

"KAN GÖRMEYE DAYANAMADIĞIM İÇİN KÖTÜ OLDUM"
Kaza sırasında tavukların suluklarını temizlediğini belirten İsa Özden, "suluklardan bir kaçını kapıya çıkarıp yıkadığım sırada bir gürültü duydum. Kendimi kenara attım. Kan görmeye dayanamadığım için kenara çekildim. Ölümden döndüm" dedi.

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