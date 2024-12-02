18 yaşındaki Mert'in öldüğü kaza kamerada | Video 02.12.2024 | 11:14 Eskişehir'de otomobilin aydınlatma direği ve bir evin duvarına çarptığı ve sürücü Mert Top'un (18) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi 2'nci Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Mert Top yönetimindeki 26 AHA 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı. Sürücü Top hurdaya dönen otomobilde sıkışarak ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mert Top, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Top, kurtarılamadı.

İKİ ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPMIŞ

Mert Top'un hayatını kaybettiği kaza, bir işy erinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ara sokaktan kontrolsüz çıkış yapan hafif ticari araca ve karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için Mert Top'un manevra yaptığı, daha sonra aracın kontrolü kaybederek aydınlatma direği ile bir evin duvarına çarptığı görüldü. Soruşturma sürüyor.