19 kez evden kaçan Nazmiye, Esra Erol’da eşi ve kayınvalidesiyle yüzleşti! Kıskançlıktan kuzeni arabayı ateşe verdi ve… | Video

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'a başvuran İbrahim Lale, anlattıkları ile adeta programa damga vurdu. İbrahim Lale, daha önce defalarca evi terk eden eşi Nazmiye Lale ile barışmak için ünlü sunucuya başvurdu. İbrahim, 6 yıllık evliliklerinin son bir yılında eşinin 19 kez evden kaçtığı belirttiği eşi ile canlı yayında yüzleşti. İşte Esra Erol'a damga vuran o anlar!