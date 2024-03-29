Video Yaşam 19 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı kavga kamerada | Video
19 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı kavga kamerada | Video

19 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı kavga kamerada | Video

29.03.2024 | 13:06

Antalya’da bir kafenin iki ortağı arasındaki 2 milyon 750 bin TL’lik alacak verecek meselesinde çıkan anlaşmazlıkta çıkan, silah, bıçak sopalı kavganın tarafları toplam 25 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Durumu ağır olan 4 kişinin hastanede devam edilirken, şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile götürülmesi dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin iki ortağı arasında 2 milyon 750 bin TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktı. Ağız kavgası ile başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve şiddete dönüştü. Taraflar birbirine, bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekler saldırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, şüpheliler ise tek tek yakalandı. İşletmenin içi ve çevresi savaş alanına dönerken, polis tarafları güçlükle sakinleştirdi. Olay yerinde 6 tabanca, 1 pompalı,6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 adet fişek ele geçirildi. 19 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki taraftan yaralılar dahil 29 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen, 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Durumu ağır olan 4 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerinden birinin tekerlekli sandalyede olması ise dikkat çekti.

Olay anı ise çok sayıda vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Silahların konuştuğu görüntülerde taraflar arasındaki silahlı çatışma, birbirlerine sopa ile vurmaları, sandalye fırlatmaları polisin olayı ayırma çabası yer aldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

19 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı kavga kamerada | Video 10:19
19 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı kavga kamerada | Video 29.03.2024 | 13:06
Tekirdağ’da aranan şüpheliler operasyonunda 44 tutuklama | Video 01:17
Tekirdağ'da aranan şüpheliler operasyonunda 44 tutuklama | Video 29.03.2024 | 12:16
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli kamerada | Video 02:26
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli kamerada | Video 29.03.2024 | 12:50
Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda tır kullandırdı! O anlar kamerada | Video 00:18
Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda tır kullandırdı! O anlar kamerada | Video 29.03.2024 | 12:24
1 milyon 100 bin verip 35 milyon alan tefecilere gözaltı | Video 01:42
1 milyon 100 bin verip 35 milyon alan tefecilere gözaltı | Video 29.03.2024 | 11:37
SON DAKİKA: Güngören’de 5 katlı binada kombi patladı! Mahsur kalanlar var | Video 03:17
SON DAKİKA: Güngören’de 5 katlı binada kombi patladı! Mahsur kalanlar var | Video 29.03.2024 | 12:05
Fatih’te çarşaflı kadına saldırmıştı: O kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05:50
Fatih'te çarşaflı kadına saldırmıştı: O kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.03.2024 | 11:44
Seyhan polisi barda 25 ruhsatsız silah ele geçirdi | Video 00:21
Seyhan polisi barda 25 ruhsatsız silah ele geçirdi | Video 29.03.2024 | 11:31
Ankara’da kuyumcuyu gasp eden silahlı soyguncular kamerada | Video 00:45
Ankara'da kuyumcuyu gasp eden silahlı soyguncular kamerada | Video 29.03.2024 | 11:26
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi | Video 02:06
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi | Video 29.03.2024 | 10:44
Fatih’te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı! O anlar kamerada | Video 04:24
Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı! O anlar kamerada | Video 29.03.2024 | 10:31
Alkollü kadın sürücü motokuryeye çarpıp kaçtı: Motokurye hayatını kaybetti! | Video 01:41
Alkollü kadın sürücü motokuryeye çarpıp kaçtı: Motokurye hayatını kaybetti! | Video 29.03.2024 | 10:31
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 00:38
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 29.03.2024 | 10:16
Adana’da kamyonet çalan çift kıskıvrak yakalandı | Video 00:29
Adana’da kamyonet çalan çift kıskıvrak yakalandı | Video 29.03.2024 | 10:02
Kin cinayetinin şüphelisi: Oğlu ‘Sefil Bilo’, ‘Küçük Emrah’ diyerek beni aşağıladı | Video 01:32
Kin cinayetinin şüphelisi: "Oğlu ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı" | Video 29.03.2024 | 09:50
Narkotik ekiplerinden rekor: 112 kilonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi | Video 01:55
Narkotik ekiplerinden rekor: 112 kilonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi | Video 29.03.2024 | 09:33
Diyarbakır’da gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 01:19
Diyarbakır’da gasp çetesine ‘Piyon’ operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 29.03.2024 | 09:25
Küçükçekmece’de fabrika yangını | Video 01:05
Küçükçekmece'de fabrika yangını | Video 29.03.2024 | 08:33
Selektör yaptı diye önünü kesti, yumruk attı | Video 00:26
Selektör yaptı diye önünü kesti, yumruk attı | Video 29.03.2024 | 06:02
Kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darbettiler | Video 00:54
Kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darbettiler | Video 28.03.2024 | 16:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA