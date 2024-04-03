2 arkadaşı önce dövdüler, sonra gasp ettiler | Video
Samsun'da darp edilen iki çocuğun gitarı ve cep telefonlarının gasp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 saldırgan kaçarken, polis yaptığı araştırmada gasp ve darp olaylarına karışan şüphelilerin T.İ.(33) ve C.İ.(33) olduğunu tespit etti. Olayla ilgili C.İ., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Firarda olan T.İ.'nin ise yakalanmasına çalışılıyor.
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