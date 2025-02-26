26 yaşındaki genç ölü bulundu, yanındaki arkadaşı gözaltına alındı | Video
Çorum’da 26 yaşındaki bir genç, arkadaşı ile birlikte uyuşturucu aldığı iddia edilen evde ölü bulundu. Ölen gencin yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerin ardından İ.K.Ö.'nün cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. İlk belirlemelere İ.K.Ö.'nün aldığı uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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