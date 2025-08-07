31 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı | Video 07.08.2025 | 08:15 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, 188 şüphelinin yakalandığını ve 102’sinin tutuklandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli olmak üzere 31 ilde son bir aydır dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 188 şüpheli yakalanırken 102'si tutuklandı. 55 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında 107 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak, telefon çekilişi ve iş vaadiyle, sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden buldukları müşterilere fahiş fiyat uygulayarak, vatandaşlarla samimiyet kurarak sonrasında şantaj yaparak ve sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satmak vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.