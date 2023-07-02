Video Yaşam 43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı yoğunluk! Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor | Video
43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı yoğunluk! Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor | Video

43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı yoğunluk! Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor | Video

02.07.2023 | 08:45

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu, "Dron" ile havadan görüntülendi.

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde binlerce vatandaş, dönüş yoluna geçti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takılan sürücüler, tampona tampona ilerledi. Ankara-Samsun D.200 kara yolunda gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu "Dron" ile havadan görüntülendi. Araç trafiğinin daha çok Balışeyh ve Elmadağ ilçeleri arasında olduğu görüldü. Kırıkkale-Kayseri D.765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.
Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü. Tatil öncesinde de trafiğin aksamaması için kavşaklar geçici olarak araçların geçişine kapatmıştı. Trafik yoğunluğun gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

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