43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı yoğunluk! Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor | Video
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu, "Dron" ile havadan görüntülendi.
Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü. Tatil öncesinde de trafiğin aksamaması için kavşaklar geçici olarak araçların geçişine kapatmıştı. Trafik yoğunluğun gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.
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