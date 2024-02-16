45 gün ayrı kaldığı bebeğine Müge Anlı'da kavuştu | Video

ATV'nin büyük beğeni toplayan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yürekleri ısıtan kavuşma... Hüseyin Emrecan Ünal Almanya'dan eşi Erva'yı ve bebeğini aramak için Müge Anlı'ya katıldı. Bugünkü bölümde ise 45 gün ayrı kaldığı bebeğine kavuştu. O anlar yürekleri ısıttı.