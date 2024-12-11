50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca... Polisten kaçış pahalıya patladı: 123 bin 500 lira ceza! | Video
Kırıkkale'de ehliyetsiz araç kullanan 22 yaşındaki sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak 50 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyet cezasından kurtulmak için polisten kaçan sürücüye 123 bin 500 lira ceza kesildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
00:44
Fatih'te iş yerinde yangın | Video 11.12.2024 | 09:13
04:26
Bayburt'ta yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 11.12.2024 | 08:59
01:47
00:55
03:41
00:49
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Kuzenini ayağından vurdu | Video 10.12.2024 | 16:49
04:20
00:29
Siirt’te silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 10.12.2024 | 16:14
04:36
Erzurum şehidini dualarla uğurladı | Video 10.12.2024 | 16:12
00:39
00:29
07:51
Öfkeli anne, 8 yaşındaki kızının taciz şüphelisini tekme tokat dövdü | Video 10.12.2024 | 14:45
04:18
Denizde dedektörle altın arayan 1 kişi gözaltına alındı | Video 10.12.2024 | 14:30
01:07
00:29
Şehit Teğmen’in son tebessümü, doğum günü görüntüleri hüzne boğdu | Video 10.12.2024 | 14:30
05:51
Tuttuğu boyu kadar köpek balığını sahilde kucaklayıp denize bıraktı | Video 10.12.2024 | 14:30
03:48
İzmir'de 'Beşoklar' suç örgütüne operasyon; 32 tutuklama | Video 10.12.2024 | 14:14
04:18
Denizde dedektörle altın arayan 1 kişi gözaltına alındı | Video 10.12.2024 | 13:39
01:00
Sarkıntılık iddiasıyla 5 kişi saldırıp bıçakla ağır yaraladılar | Video 10.12.2024 | 12:43