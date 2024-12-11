Video Yaşam 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca... Polisten kaçış pahalıya patladı: 123 bin 500 lira ceza! | Video
50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca... Polisten kaçış pahalıya patladı: 123 bin 500 lira ceza! | Video

50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca... Polisten kaçış pahalıya patladı: 123 bin 500 lira ceza! | Video

11.12.2024 | 08:36

Kırıkkale'de ehliyetsiz araç kullanan 22 yaşındaki sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak 50 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyet cezasından kurtulmak için polisten kaçan sürücüye 123 bin 500 lira ceza kesildi.

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Kırıkkale'de 22 yaşındaki sürücü C.T., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 06 BVA 286 plakalı hafif ticari aracıyla kaçtı. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca, Bağlarbaşı Mahallesi 870. Sokak'ta sona erdi. Kaçış denemesiyle hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan sürücü, polisin sıkı takibiyle etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerini uzun süre peşinden koşturan C.T., ehliyetsiz araç kullanma cezasından kurtulmak için kaçmayı tercih etti. Ancak bu çaba, sürücüye ağır bir fatura çıkardı. C.T.'ye toplamda 123 bin 500 lira para cezası kesildi. Araçta bulunan O.U. (23) ile birlikte gözaltına alınan sürücünün aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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