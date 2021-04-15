Video Yaşam 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil böyle çarptı | Video

7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil böyle çarptı | Video

7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil böyle çarptı | Video
15.04.2021 | 14:26

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İstanbul’un Sultangazi ilçesinde babasına ait tekstil atölyesinden çıkıp iki sokak ötedeki evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Küçük kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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Olay önceki gün Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi işleten babasına ait iş yerinden çıkıp iki sokak ötedeki evine gitmek için caddenin karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Elif Önal'a kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Elif, sürücü ve vatandaşlar tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle geçici olarak kısmi görme kaybı yaşayan Elif Önal'ın vücudunda ise hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

KAZA ANI İSE GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpıyor. Küçük kız çarpmasının etkisiyle savrulurken, az sonra yardıma vatandaşlar koşuyor.

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