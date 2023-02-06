7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video
KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ürkütücü sesi Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
Sesin ürkütücü bir şekilde hissedildiğini belirten Livaoğlu, ?Doğu Anadolu tektonik rejiminin ürettiği 7.7 moment büyüklüğündeki bu yıkıcı depremin de ses karakteristiği incelendiğinde, ürkütücü bir şekilde fark edilmektedir. Tiz cızırtılar şeklinde duyulan seslerin, deprem sinyalini kaydeden sismometrenin dinamik aralıklarını zorladığını göstermektedir" diye konuştu.
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