ABD’de polis eğitim merkezi inşaatına saldırı: 35 gözaltı | Video

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde inşaatı devam eden polis eğitim merkeziyle ilgili protestoların ardından çok sayıda kişi eğitim merkezine saldırı düzenledi. Çıkan olaylarda polis, 35 kişiyi gözaltına aldı.