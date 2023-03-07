ABD’de polis eğitim merkezi inşaatına saldırı: 35 gözaltı | Video
ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde inşaatı devam eden polis eğitim merkeziyle ilgili protestoların ardından çok sayıda kişi eğitim merkezine saldırı düzenledi. Çıkan olaylarda polis, 35 kişiyi gözaltına aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:26
ABD’de polis eğitim merkezi inşaatına saldırı: 35 gözaltı | Video 06.03.2023 | 23:25
01:24
02:24
Kızını kurtardı, kendisi beton mikserinin altında can verdi | Video 06.03.2023 | 18:09
01:17
Uyuşturucu kuryesi karı koca jandarmanın operasyonuyla yakalandı | Video 06.03.2023 | 15:50
01:00
00:28
Otomobil metrelerce takla atarak durabildi! Feci kaza kamerada | Video 06.03.2023 | 14:56
00:30
Kılıçlarla yakalandılar! Satmayı planlıyorlardı… | Video 06.03.2023 | 15:17
01:13
07:34
00:20
Borcunu ödemeyene ateş açtı! Sokaktan geçen 2 kişiyi vurdu | Video 06.03.2023 | 12:27
03:46
Karayolundaki hasar depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video 06.03.2023 | 12:10
01:09
Park halindeki 30 otomobilin aynalarını çalan şüpheliler yakalandı | Video 06.03.2023 | 12:03
03:18
Otomobil motosiklete böyle çarptı: 2 yaralı | Video 06.03.2023 | 12:03
06:27
08:06
07:35
Uzman isim uyardı: "Artçılar 2 yıla kadar uzanabilir!" | Video 06.03.2023 | 10:32
01:12
00:36
04:14
Genç çifti, deprem öncesi ağlayan 6 günlük bebekleri kurtardı | Video 06.03.2023 | 09:28
06:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 06.03.2023 | 10:22