Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video

02.10.2025 | 12:09

Adana’da bir kişinin sokak ortasında bıçaklanması saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs Şehit Mustafa Özbek Caddesinden geçen başka bir vatandaşa 'Buradan geçemezsin' diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga eden şahıslardan biri diğerini yere yatırıp bıçakladı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşlar araya girdi. Bu kez de bıçaklanan şahıs yerden kalkıp eline aldığı taş ile şahsı kovalamaya başladı. Bıçaklayan şahıs isse koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anları bir kişi saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hafif yaralanan şahıs çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
