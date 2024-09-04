Adana’da kitap dağıtım deposunda yangın | Video
Adana’da kitap dağıtım deposunda yangın çıktı. İtfaiye ve TOMA’nın müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
Esenyurt’ta akılalmaz olay: Süratle giden arabadan böyle atıldı! | Video 04.09.2024 | 09:20
01:18
Güzel Aşklar Diyarı’na geri sayım başladı: Kapadokya’yı hiç böyle görmediniz 04.09.2024 | 09:36
04:14
Adana’da kitap dağıtım deposunda yangın | Video 04.09.2024 | 08:57
02:39
01:52
01:11
04:15
02:37
01:04
Düzce’de patpat devrildi: 8 yaralı | Video 03.09.2024 | 15:24
02:01
01:40
Cinayet davasında ilk kez ortaya çıkan video karar duruşmasını erteletti 03.09.2024 | 14:39
00:50
Şişli'de plazada korkutan yangın | Video 03.09.2024 | 14:29
00:38
Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video 03.09.2024 | 13:20
05:04
Genç hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu | Video 03.09.2024 | 12:36
06:12
10:59
01:13
Dilan Polat eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video 03.09.2024 | 12:35
01:12
Diyarbakır'da narkotik operasyonları: 41 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2024 | 10:33
00:40
00:55
Kırmızı ışıkta araçta bekleyenler arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı | Video 03.09.2024 | 10:02