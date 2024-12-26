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Adana'da korsan otoparkçı suçüstü yakalandı | Video

Adana'da korsan otoparkçı suçüstü yakalandı | Video

26.12.2024 | 10:41

Adana'da 30 TL ücret isteyerek korsan otoparkçılık yapan şüpheli, sivil trafik polisine suçüstü yakalandı. Para istediği anlar ise polisler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi D400 karayolunda bir kişinin boş arazide korsan otoparkçılık yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine sivil trafik polislerin söz konusu adrese giderek aracını park etmek istedi. Bu sırada korsan otoparkçı İ.H.B. polislerin yanına gelerek araçlarını park ettiği için 30 TL para istedi. Polis şahsa parayı verip daha sonra polis kimliğini göstererek korsan otoparkçıyı gözaltına aldı. Bu anlar ise polis tarafından anbean görüntülendi.

Gözaltına alınan İ.H.B. hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" ten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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