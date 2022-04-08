Video Yaşam Adana'da otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
Adana'da otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı

Adana'da otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı

08.04.2022 | 08:37

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Adana'da amcasının evinin önündeki otoparkta kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Savaş Sayğılı (22), boynuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

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Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Sayğılı, iddiaya göre amcasını evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında pusuda bekleyen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu boynuna ve sırtına isabet kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, yere yığılırken, şüpheliler ise plakası alınamayan otomobille olay yerinden kaçtı. Amcası tarafından otomobille yakındaki bir tıp merkezine götürülen Sayğılı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki bir özel hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Sayğılı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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