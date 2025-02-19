Adana’da suçüstü yakalanan 4 torbacı tutuklandı | Video
Adana'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda suçüstü yakalanan 6 uyuşturucu satıcısından 4'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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