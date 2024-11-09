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Adana'da taksi şoförü dehşet saçtı: 3 yaralı

Adana'da taksi şoförü dehşet saçtı: 3 yaralı

09.11.2024 | 10:28

Adana’da bir taksi şoförü yolcu sırasında anlaşmazlık yaşadığı başka şoförü ve onun 2 akrabasını pompalı tüfekle vurdu. Kovalamaca sonucu yakalanan taksi şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 7 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında şoför olan Yusuf O. (67), bir başka şoför olan İbrahim O. (39) ile müşteri sırasında anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine Yusuf O. ve İbrahim O. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki taraf yakınlarına haber verdi. Taraflarının yakınlarının gelmesiyle kavga büyüdü. Yusuf O., kavga sırasında pompalı tüfekle İbrahim O., kuzenleri Metin O. (35) ve Mustafa O. (29)'yu vurdu. Ardından Yusuf O., arkadaşı Kafer G. ile birlikte kamyonete binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


"Yunus polislerinden kaçamadılar"
Bölgeye sevk edilen Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı yunus ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler bölgeye yakın bir yerde yakalandı. Araçta ise 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Yusuf O. ve arkadaşı Kafer G. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Yusuf O.'un buradaki ifadesinde, "Yolcu meselesinden tartıştık. Akrabalarını çağırınca tüfekle ateş açtım" dediği öne sürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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