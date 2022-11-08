Adana’da tefecilere şafak operasyonu | Video

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Adana’da tefecilik yöntemiyle 35 kişiyi mağdur edip 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı. Yakalanan şüphelilerden birinin, adli tıp birimine getirildiği sırada, ”Memleketi soyan geldi” demesi dikkat çekti.
Tefeci şebekesine mensup olduğu belirlenen 18 kişinin gözaltına alınması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.
Tefecilik suçundan gözaltına alınan bir şüphelinin adli tıp biriminde, "Memleketi soyan geldi" demesi dikkat çekti.