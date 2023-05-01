Video Yaşam Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama | Video
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama | Video

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama | Video

01.05.2023 | 10:25

ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde satış yaptığı belirlenen 7 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Demir kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen adreslerde Selçuk A., İbrahim A., Hamza G., Mehmet Can T., Kaan T., Mahmut B. ile Halil İbrahim K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ise 28,31 gram eroin, 26,27 gram bonzai, 26,12 gram esrar, 17,69 gram metamfetamin, 129 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kaan T. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklandı.

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