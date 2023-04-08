Video Yaşam Adana'daki çete operasyonu: 59 şüpheli tutuklandı | Video
Adana'daki çete operasyonu: 59 şüpheli tutuklandı | Video

Adana'daki çete operasyonu: 59 şüpheli tutuklandı | Video

08.04.2023 | 10:12

Adana polisinin “Sarılar” olarak bilinen çeteye yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 105 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 59'u tutuklandı, 39'una adli kontrol getirilirken 7'si savcılıktan serbest kaldı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu ve silah ticareti, nitelikli dolandırıcılık gibi 71 ayrı suça karışan ve kendilerini 'Sarılar' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti. Polis, liderliğini Kenan S'nin yaptığı belirlenen örgüte üye 136 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, önceki gün Adana merkezli 5 ilde belirlenen 105 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda Kenan S. ile birlikte 105 şüpheli de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız 12 tabanca, 3 av tüfeği, 745 uyuşturucu hap, 1 kilo 655 gram esrar ele geçirildi.
Polisin örgüt lideri Kenan S.'nin saklandığı Seyhan ilçesindeki rezidans dairesine yapılan baskın kameraya yansıdı. Kapısı kırılarak girilen evde arama yapan ekipler, giysi dolabına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 7'si ifadesinin ardından serbest kaldı. 98 zanlı ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri Kenan S'nin de olduğu 59 şüpheli tutuklandı, 39'u ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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