Video Yaşam Adıyaman’daki 4,0 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi | Video
Adıyaman’daki 4,0 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi | Video

Adıyaman’daki 4,0 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi | Video

19.01.2024 | 08:38

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.37'de merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yaşanan deprem Malatya'da da hissedildi.
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