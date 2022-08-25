Afyonkarahisar’da yürekleri ağza getiren otobüs kazası | Video

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Afyonkarahisar’da içerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Yüreklerin ağza geldiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay maddi hasarla atlatıldı.