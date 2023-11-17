Ağrı’da bazı köyler beyaza büründü | Video

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek Köyü, Örenli mezrasında etkili olan kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, bembeyaz örtüyle karşılaşınca o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde kar yağışının evleri ve dağları kapladığı görüldü