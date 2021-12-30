Ahmet Özhan'dan bir A.Ş.K. hikayesi... 'Ayrılık Yaman Kelime'

Ünlü Sanatçı Ahmet Özhan'ın Gazeteci Ahmet Tezcan'ın ile yaptığı söyleşilerden derlenen kitap Ömer Tuğrul İnançer'in önsözü ile Turkuvaz Kitap'tan 'Ayrılık Yaman Kelime; Ahmet Özhan Kitabı' adı ile çıktı...