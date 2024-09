Akdeniz'de korkutan hortum kamerada | Video 19.09.2024 | 13:35 Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz'de çıkan hortumlar kameralara yansıdı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren devasa hortum vatandaşları tedirgin etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini hissettirdi. Samandağ ilçesinin Akdeniz kıyılarında arka arkaya denizde hortum belirdi. Vatandaşları tedirgin eden devasa hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortumlar, an be an kaydedildi.