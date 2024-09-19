Akdeniz'de korkutan hortum kamerada | Video
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz'de çıkan hortumlar kameralara yansıdı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren devasa hortum vatandaşları tedirgin etti.
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