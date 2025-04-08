Narkotik dedektör köpeği Tony, 1 kilo 715 gram metamfetamin buldu | Video
Samsun'da bir evde narkotik köpeği 'Tony' ile yapılan aramada 1 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi.
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