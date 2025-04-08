Kalp yetmezliği bulunan hasta, uçak ambulans ile sevk edildi | Video
Tunceli’de kalp yetmezliği tanısı bulunan ve durumu kötüleşen hasta, uçak ambulans ile İstanbul’a sevk edildi.
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