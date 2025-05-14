Akdeniz'deki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla'da hissedildi | Video 14.05.2025 | 08:27 Akdeniz açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla ve çevre illerde de hafif şekilde hissedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.52'de yerin 20.41 kilometre derinliğinde merkez üssü Akdeniz açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla genelinde ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi. Meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.