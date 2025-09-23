Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video 23.09.2025 | 10:22 Antalya’nın Alanya ilçesinde özel tur otobüsüyle yolcu midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2’si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere yönlendirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza sabah 09.10 sıralarında Konaklı Mahallesinde D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikametteki özel tur otobüsü ile yolcu midibüsünün çarpışası sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.