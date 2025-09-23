Video Yaşam Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video
Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video

Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video

23.09.2025 | 10:22

Antalya’nın Alanya ilçesinde özel tur otobüsüyle yolcu midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2’si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere yönlendirildi.

Kaza sabah 09.10 sıralarında Konaklı Mahallesinde D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikametteki özel tur otobüsü ile yolcu midibüsünün çarpışası sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
