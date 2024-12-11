Alanya’da yaşlı kadın alevlerden son anda kurtuldu | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 katlı betonarme evde çıkan yangında yaşlı kadın alevlerden son anda kızı ve komşuları tarafından kurtarıldı.
Yangında, annesini çıkarmaya çalışan Gülsüm Kocaman '' Komşum aradı sizin evden duman çıkıyor diye koştum geldim kapının önü alev içerisindeydi, annem yangının içerisinden merdivenlerden iniyordu. Sonra komşular geldi hortumlar ile su tutmaya başladık, sonra da itfaiye geldi'' şeklinde konuştu.
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