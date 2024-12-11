Video Yaşam Alanya’da yaşlı kadın alevlerden son anda kurtuldu | Video
Alanya’da yaşlı kadın alevlerden son anda kurtuldu | Video

Alanya’da yaşlı kadın alevlerden son anda kurtuldu | Video

11.12.2024 | 15:17

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 katlı betonarme evde çıkan yangında yaşlı kadın alevlerden son anda kızı ve komşuları tarafından kurtarıldı.

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Yangın, saat 12:30 sıralarında Alanya'nın Tepe Mahallesi 1209. Sokakta bulunan 2 katlı betonarme evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sobadan çıkan kıvılcım, kısa sürede eve yayıldı. Evde bulunan Durkadın Kocaman isimli yaşlı kadın, kızının ve komşuların yardımı ile evden çıkarıldı. İlk yardımı mahallede bulunan komşular hortumlar ile yaptı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangında, annesini çıkarmaya çalışan Gülsüm Kocaman '' Komşum aradı sizin evden duman çıkıyor diye koştum geldim kapının önü alev içerisindeydi, annem yangının içerisinden merdivenlerden iniyordu. Sonra komşular geldi hortumlar ile su tutmaya başladık, sonra da itfaiye geldi'' şeklinde konuştu.
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